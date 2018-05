Khamba From AIB Made An Instagram For His Dog Peachpreet, And Its Punjabi Captions Are Gold

Joining the club of Instagram dog celebrities is Peachpreet Khamba, a member of All India Bakchod’s co-founder Gursimran Khamba’s family.

Peachpreet is a rescue dog who was adopted by Khamba from the rescue shelter Animals Matter To Me. In just a few days, doggo Khamba became a celebrity and has crossed 15k followers already.

Apart from the gorgeousness,doggy Khamba’s x-factors are his cuteness, swag, and the killer Punjabi captions to the pictures.

Don’t believe us? Check out the Instagram pictures below:

Sunday de apne do hi tradition ne. Svere utth ke kesi nahaana te brunch wich verka da dudh peena 🍼 Tussi har Sunday ki karde o? #culturalexchangesunday #VerkaBetterThanMotherDairy #KesiNeistatWouldBeAHairyYoutuber #LettingMyHairDown #SpoilMe #PamperMe 10.2k Likes, 165 Comments – Peachpreet Khamba (@peachpreetkhamba) on Instagram: “Sunday de apne do hi tradition ne. Svere utth ke kesi nahaana te brunch wich verka da dudh peena 🍼…”

Mein vi Sonam de vyaah layi lehenga paaya si par kisse vi website ne feature ni keeta. Kee faayda? Umeed hai tuhaanu sohna lagge. Sabyasachi di website te mere joge kujh ni si #lehengameramehenga #richgirl 11.6k Likes, 170 Comments – Peachpreet Khamba (@peachpreetkhamba) on Instagram: “Mein vi Sonam de vyaah layi lehenga paaya si par kisse vi website ne feature ni keeta. Kee faayda?…”

Ajj galti naal ikk proposal di story paa ti. Sver ton DM wich loki aapne mundeyaan di photoaan bhej rahe ne. Mere pyo ne vyaah karaa liya ehda matlab eh ni mein ready haan. Eh vekho thode latest rejection. Hor dikhaavaan? #InneMundeChandigarhDeGediRouteTeNahiHunde #jinnemeradilluteya #justswipeleft #sakhtlaundi #Inneshadybutwantmybaby #merapyogadha 8,588 Likes, 531 Comments – Peachpreet Khamba (@peachpreetkhamba) on Instagram: “Ajj galti naal ikk proposal di story paa ti. Sver ton DM wich loki aapne mundeyaan di photoaan bhej…”

Insta te har teeja doggo physical activity kari jaanda. Koi pahad chadh riya, koi chaunkidaar banan di training lae riya, koi beach te macchiyaan phadi jaanda. Par roti khaa ke saun toh vadhiya koi kamm nai #dakaarmaarnanaabhullna 10.4k Likes, 314 Comments – Peachpreet Khamba (@peachpreetkhamba) on Instagram: “Insta te har teeja doggo physical activity kari jaanda. Koi pahad chadh riya, koi chaunkidaar banan…”

FYI, if you don’t understand the captions, doggo Khamba is in no mood to translate them to any other language. We told you about the swag!