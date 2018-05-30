Five Trends We’re Crushing On From The Veere Di Wedding Promotions
- IWB Post
- May 30, 2018
Sonam Kapoor Ahuja, Kareena Kapoor Khan, Swara Bhasker, and Shikha Talsania have made several appearances over the last one month for the promotions of their upcoming film, Veere Di Wedding. All different locations with one constant – amazing fashion!
Four talented women with unlimited style drive have given us a wide range of options to match with our style. Chic, casual, or contemporary, pick your style from the rainbow of choices these girls are providing us with.
Check out the 5 trends we’re crushing on:
Big, Dramatic Statement Earrings
@sonamkapoor #veerediweddingpromotions
33 Likes, 1 Comments – Indian Actresses (@bollywoodactresses_fc) on Instagram: “@sonamkapoor #veerediweddingpromotions”
👗 @mohammed.mazhar.official 👠 @casadeiofficial 💎 @suhanipittie STYLE @rheakapoor @manishamelwani 💄 @namratasoni
307.3k Likes, 878 Comments – SonamKAhuja (@sonamkapoor) on Instagram: “👗 @mohammed.mazhar.official 👠 @casadeiofficial 💎 @suhanipittie STYLE @rheakapoor @manishamelwani 💄…”
Gorgeous Bollywood Beauty @reallyswara wearing @wynkme lashes in SILK Grab them at WYNKME.COM ✈️🌎 Repost @saracapela with @get_repost ・・・ Super fun summery Indian look with pastel lavender shadow, glossy pink lips & @wynkme silk lashes on @reallyswara for @vdwthefilm @veerediwedding film promotions in Delhi! #makeup #pastel #lavender #paleblue #mua #swarabhaskar #swarabhasker #veerediwedding #vdw #hair #saracapela #wynkme #3dlashes #mua #makeuplove #makeupaddict #indian #bollywood #bollywoodmakeup #beauty #insta#instamakeup #celebrity #actress #makeupartist #makeuptutorial #ponytail #braid Makeup & Hair: me @saracapela Assisted by: @rupali.dhumal Styling: @chandiniw @rheakapoor Outfit: @anitadongre Jewels: @apalabysumitofficial
246 Likes, 3 Comments – WYNKME (@wynkme) on Instagram: “Gorgeous Bollywood Beauty @reallyswara wearing @wynkme lashes in SILK Grab them at WYNKME.COM ✈️🌎…”
Polka Dots
true beauty 😘😍💓 Follow me @kareenakapoorloves for daily updates 👸 . . . . . ignore these😜 #kareenakapoorkhan #kareenakapoor #kareena #kapoor #khan #katrinakaif #katrina #shahrukhkhan #ranbirkapoor #ranveersingh #shraddhakapoor #arjunkapoor #varundhawan #sidharthmalhotra #deepikapadukone #aliabhatt #anushkasharma #bollywood #bollywoodvideo #madhuridixit #aishwaryaraibachchan #bollywoodsongs #bollywoodfilm #aamirkhan #salmankhan #hrithikroshan #bollywoodupdate #taimuralikhan #bollywoodactor #bollywooddance
894 Likes, 7 Comments – Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorloves) on Instagram: “true beauty 😘😍💓 Follow me @kareenakapoorloves for daily updates 👸 . . . . . ignore these😜…”
#veerediwedding 👗: @the.olio.stories 👠: @oceedeeshoes Styled by @rheakapoor @snehaindulkar 💄@salechav @vdwthefilm
6,368 Likes, 60 Comments – Shikha Talsania (@shikhatalsania) on Instagram: “#veerediwedding 👗: @the.olio.stories 👠: @oceedeeshoes Styled by @rheakapoor @snehaindulkar…”
Belts
#VeereDiWedding 👗: @cushnieetochs + @marksandspencerindia 👠: @newlook 💎: @misho_designs 💄: @salechav Styled by Bawse @rheakapoor @snehaindulkar ,assisted by @sanyakapoor 📸: @thehouseofpixels #veereonjune1
6,778 Likes, 62 Comments – Shikha Talsania (@shikhatalsania) on Instagram: “#VeereDiWedding 👗: @cushnieetochs + @marksandspencerindia 👠: @newlook 💎: @misho_designs 💄:…”
Easy Breezy
@sonamkapoor looking brighter than the Sun today at #VeereDiWeddingPromotions. #8DaysToVDW #KareenaKapoorKhan @reallyswara @shikhatalsania @sumeetvyas @rheakapoor @ektaravikapoor @nikhildwivedi25 @saffron_bm @vdwthefilm
950 Likes, 3 Comments – Balaji Motion Pictures (@balajimotionpictures) on Instagram: “@sonamkapoor looking brighter than the Sun today at #VeereDiWeddingPromotions. #8DaysToVDW…”
Elegance 🌹❤ #KareenaKapoorKhan #Kareena #KareenaKapoor #Bebo #MyBebo #Bebolicious #SaifAliKhan #TaimurAliKhan #GeeshiaKhan #Gorgeous #Stunning #Perfect #QueenKareena #Begum #BegumOfBollywood #QueenOfBollywood #BollywoodActress #BollywoodDiva #BollywoodStyle #BollywoodFashion #BollywoodLife #Bollywood #Superstar #VeereDiWedding #VeereDiWeddingPromotions #ImNotAChickFlick #India #Indonesia #GeeshiaAuzeeaKhan #IamGeeshiaKhan
184 Likes, 2 Comments – Geeshia Auzeea Khan (@iamgeeshiakhan) on Instagram: “Elegance 🌹❤ #KareenaKapoorKhan #Kareena #KareenaKapoor #Bebo #MyBebo #Bebolicious #SaifAliKhan…”
For @vdwthefilm press! 👗 @pinnacle_shrutisancheti 💎 @amrapalijewels 💄 @tanviborkar 💇♀️ @alpakhimani STYLE @rheakapoor asst @manishamelwani 📷 @thehouseofpixels
161.3k Likes, 352 Comments – SonamKAhuja (@sonamkapoor) on Instagram: “For @vdwthefilm press! 👗 @pinnacle_shrutisancheti 💎 @amrapalijewels 💄 @tanviborkar 💇♀️…”
#swarabhaskar ❤️❤️❤️ #VeereDiWedding
6,010 Likes, 28 Comments – Viral Bhayani (@viralbhayani) on Instagram: “#swarabhaskar ❤️❤️❤️ #VeereDiWedding”
Denim Love
Kalinidi
10.8k Likes, 37 Comments – Viral Bhayani (@viralbhayani) on Instagram: “Kalinidi”
#sonamkapoor ilts for a new hairstyle. Coming up.more nicer pics… Watch this space if u wanna see it #VeereDiWedding
27.6k Likes, 289 Comments – Viral Bhayani (@viralbhayani) on Instagram: “#sonamkapoor ilts for a new hairstyle. Coming up.more nicer pics… Watch this space if u wanna see…”
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